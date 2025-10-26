كتب- مصطفى حمزة:

يستعد المطرب محمد فؤاد، لتقديم أغنية جديدة، عقب تعذر طرحه ألبومه الغنائي في موسم الصيف، وتسريب 3 من أغانيه.

وكشف الشاعر خالد تاج الدين، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن تعاونه مع المطرب محمد فؤاد، ونشر صورة تجمعهما مع الملحن وليد سعد.

وكتب خالد تاج الدين: "الألبوم الحقيقي بيعيش يا حبيبي، قريبا مع الأسطورة محمد فؤاد".

وواجه المطرب محمد فؤاد، أزمة قوية بعد الخلافات التي اشتعلت بينه وبين المنتج محمد مجاهد، والتي وصلت لتعذر طرح ألبوم المطرب في موسم الصيف.

وكشفت مصادر مقربة من المطرب محمد فؤاد، في تصريحات لـ"مصراوي"، أسباب بداية الخلافات بين المطرب والمنتج محمد مجاهد.

وقال المصدر: "للأسف خلال مراحل إعداد الألبوم، حدثت خلافات عديدة، بسبب إصرار المطرب، على التدخل والتعديل بنفسه في الكلمات والألحان، دون رغبة صناعها، وخاصة أن من بينهم شعراء وملحنين كبار لهم أعمال ناجحة".

وتابع: "مع تكرر وتصاعد الخلافات، وجد المنتج محمد مجاهد، صعوبات في إقناع المطرب، وتراجع عن إنتاج الألبوم، خاصة مع تحمله كل تكاليف إنتاج الأغاني".

وأعلن المطرب عمر كمال، عبر برنامج "et بالعربي"، حصوله على الأغاني التي كان من المقرر أن تقدم في ألبوم المطرب محمد فؤاد.

وقال عمر كمال: "منطتش على ألبوم فؤاد، لكن هو اللي رفض الألبوم، وعمل مشكلة مع المنتج، وضحّى بالأغاني دي كلها".

وأعرب الشاعر تامر حسين، والملحن محمد مدين، عن غضبهم، بسبب تسريب 3 أغاني وهي "يا صاحبتي"، "هيفضل حبيبي"، و"حليم"، بصوت المطرب محمد فؤاد، دون الحصول على التصريح اللازم من صناع الأغاني.

وطرح المطرب محمد فؤاد، في مارس الماضي، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، أغنية بعنوان "أنا مطمن"، كان قد سبق وقدمها ضمن حملة دعائية في رمضان الماضي، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.