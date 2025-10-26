صور جديدة من حفل زفاف ابنة الفنان حسان العربي

أول منشور من محمد سلام بعد إعلان عرض مسلسله كارثة طبيعية

"قسمًا بالله محد فينا ساعدها".. منال سلامة تدافع عن ابنتها أميرة أديب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور جديدة للفنان حسان العربي من حفل زفاف ابنته "فاطمة".

وظهر "العربي" في الصور وهو بجانب ابنته، إلى جانب صور تجمع العروسين في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

وحرص على حضور حفل الزفاف عدد من نجوم الفن بينهم "أشرف زكي وهاني رمزي وميرنا وليد ووفاء عامر".

حسان العربي من مواليد 25 مايو 1973، وقام بأدوار عديدة في السينما والتلفزيون، ومنها المشاركة في عدة أجزاء من السيت كوم راجل وست ستات، ومسلسل الركين وفيلم على جنب يا أسطى، وفيلم بلطية العايمة وفيلم طباخ الريس وغيرها.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان حسان العربي كان مسلسل "نجيب زاهي شركس" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

اقرأ أيضا:

أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني

بعد تداول الشائعات.. حقيقة انفصال حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح