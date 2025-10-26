أحمد الجنايني ينشر أول صورة رسمية تجمعه بزوجته الفنانة منة شلبي



شارك المنتج أحمد الجنايني صورة تجمعه بزوجته الفنانة شلبي، بعد إعلان الزواج أمس الجمعة.



ونشر أحمد الجنايني صورة جديدة تجمعه بـ منة شلبي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "بالنسبة للعالم هي نجمة، بالنسبة لي هي كل شيء".



وردت عليه منة شلبي: "أنا بحبك".



كانت منة شلبي قد تصدرت محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب وثيقة زواجها من المنتج أحمد الجنايني وأثارت به الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.



وأكد أحد المقربين من الفنانة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني عن ارتباطهما رسميا بعد تسريب قسيمة زواج تحمل صورتهما والتوقيع أثارت جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية وسط تساؤلات حول صحة الخبر من عدمه، وعدم التصريح رسميا من قبل الطرفين.



ومن جانبها حسمت منة شلبي جدل زواجها من المنتج أحمد الجنايني بشكل مفاجئ والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "ها وقد أتممنا نصف ديننا، والله مانعرف إزاي".

