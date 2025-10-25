"قلب ورومانسية".. علي الحجار يغازل زوجته بهذه الطريقة



حرص المطرب علي الحجار على الاستمتاع بأوقاتًا رومانسية بصحبة زوجته من داخل احد المناطق القريبة من شاطئ البحر في الاسكندرية.



ونشر علي الحجار صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "كنت مدي لمراتي معاد غرامي".



أحيا المطرب علي الحجار، أمس السبت، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير.

