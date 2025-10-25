إعلان

"قلب ورومانسية".. علي الحجار يغازل زوجته بهذه الطريقة

كتب : معتز عباس

11:12 م 25/10/2025

علي الحجار يغازل زوجته

حرص المطرب علي الحجار على الاستمتاع بأوقاتًا رومانسية بصحبة زوجته من داخل احد المناطق القريبة من شاطئ البحر في الاسكندرية.


ونشر علي الحجار صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "كنت مدي لمراتي معاد غرامي".


أحيا المطرب علي الحجار، أمس السبت، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير.

