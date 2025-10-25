"watch it" تعلن عرض مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام.. قريبًا



أعلنت منصة watch it عن عرض مسلسل كارثة طبيعية قريبا، بطولة الفنان محمد سلام.



ونشرت "watch it"، بوستر دعائي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "المسلسل اللي الكل بيسأل عليه كارثة طبيعية، من إنتاجات WATCHIT الأصلية، يُعرض قريبًا...



مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام وعدد من النجوم، تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد.



يذكر أن الفنان محمد سلام، وفريق عمل وأبطال مسلسل "كارثة طبيعية"، احتفالا بانتهاء التصوير في يناير 2025، لتعلن منصة "واتش ات" عرضه الفترة المقبلة.



