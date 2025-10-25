احتفى الجمهور بظهور الفنان محمد سلام ضمن المشاركين في احتفالية "وطن السلام"، التي تقام مساء اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونخبة من نجوم الوسط الفني والغنائي، إلى جانب لفيف من المسؤولين والقيادات السياسية.

وحرص عدد كبير من جمهور الفنان محمد سلام على الاحتفاء بعودته بعد غياب عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

وجاءت التعليقات: "تحيا مصر بأبنائها الشرفاء، أحلى ظهور للفنان المحترم محمد سلام، أحسن رد اعتبار له من سيادة الرئيس، مثال الرجل المحترم والله كل إنسان بيبان علي ملامحه سواء الخير الشر النفاق الخبث وهو ماشاء الله مطمئن النفس ربنا يكرمه ويزيده، وحفاوة من الحضور محصلتش قبل كده مع أي ممثل، أكبر رد اعتبار، شوف ربنا و عوضه، محترم يستاهل كل التقدير، السيسي جبر بخاطرة".



وتضم الاحتفالية مجموعة من ألمع الفنانين، أبرزهم:هشام ماجد، مصطفى غريب، محمد سلام، أحمد غزي، نور النبوي، يوسف عمر، ومصطفى عماد.

وكانت آخر مشاركات محمد سلام الفنية بمشاركته في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير" بطولة الفنان أحمد مكي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

