أول تعليق من هايدي موسى بعد عقد قرانها بالأهرامات

كتب- هاني صابر:

احتفلت المطربة هايدي موسى، بعقد قرانها على الإعلامي الرياضي محمد غانم، أمس الجمعة، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ونشرت هايدي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراني اليوم مع من اختاره قلبي، اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا بالخير وأرزقنا المودة والرحمة".

يذكر أن، هايدي موسى، تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2018، والتحقت بكورال الأطفال بفرقة سليم سحاب، وشاركت فى الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول" ولكنها خرجت من المنافسة فى المراحل الأولى كررت المحاولة فى برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" وانضمت إليه فى الموسم الـ 11 ووصلت للتصفيات النهائية وحصلت على المركز الثاني، وشاركت للمرة الأولى فى مسلسل "لأعلى سعر" بطولة نيللي كريم، زينة، أحمد فهمي.