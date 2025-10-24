شقيق ياسمين عبد العزيز يهنىء منة شلبي على زواجها من أحمد الجنايني

بـ شورت.. نسرين طافش تخطف الأنظار من أحدث ظهور في دبي

أب لطفلين.. من هو زوج النجمة منة شلبي؟

حرص الفنان وائل عبدالعزيز على تهنئة الفنانة منة شلبي بعد زوجها من المنتج أحمد الجنايني.

ونشر وائل، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة لـ منة شلبي وأحمد الجنايني عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "الطيبون للطيبات حقيقي افضل عنوان للصورة ربنا يباركلكم".

كشف مصدر مقرب من النجمة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني خبر ارتباطهما رسميا بعد تسريب قسيمة زواج تحمل صورتهما خلال الساعات القليلة الماضية، مما أثارت جدلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور بصورة رومانسية تجمع بين الفنانة منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني خارج مصر.

تشارك الفنانة منة شلبي في فيلم "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم كريم فهمي، محمد ممدوح، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.