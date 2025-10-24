إعلان

شقيق ياسمين عبد العزيز يهنىء منة شلبي على زواجها من أحمد الجنايني

كتب : معتز عباس

09:17 م 24/10/2025
    منة شلبي من العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان (4)
    منة شلبي من حفل جوي أوورد في الرياض (1)
    وثيقة زواج منة شلبي
    الفنانة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني
    منة شلبي
    منة شلبي خلال فعاليات مهرجان الجونة (2)_24
    منة شلبي خلال فعاليات مهرجان الجونة (4)_25
    منة شلبي على ريد كاربت الجونة السينمائي (3)
    النجمة منة شلبي (2)
    منة شلبي (2)
    منة شلبي (4)
    تاتوه منة شلبي
    منة شلبي (3)
    منة شلبي ووالدتها 3
    منة شلبي ووالدتها
    تقديم النجمة يسرا جائزة ''الإنجاز الإبداعي'' للفنانة منة شلبي

حرص الفنان وائل عبدالعزيز على تهنئة الفنانة منة شلبي بعد زوجها من المنتج أحمد الجنايني.

ونشر وائل، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة لـ منة شلبي وأحمد الجنايني عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "الطيبون للطيبات حقيقي افضل عنوان للصورة ربنا يباركلكم".

كشف مصدر مقرب من النجمة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني خبر ارتباطهما رسميا بعد تسريب قسيمة زواج تحمل صورتهما خلال الساعات القليلة الماضية، مما أثارت جدلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور بصورة رومانسية تجمع بين الفنانة منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني خارج مصر.

تشارك الفنانة منة شلبي في فيلم "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم كريم فهمي، محمد ممدوح، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

وائل عبدالعزيز على فيسبوك

وائل عبدالعزيز منة شلبي المنتج أحمد الجنايني منة شلبي وأحمد الجنايني فيسبوك وائل عبدالعزيز

