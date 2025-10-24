بـ شورت.. نسرين طافش تخطف الأنظار من أحدث ظهور في دبي

شقيق ياسمين عبد العزيز يهنىء منة شلبي على زواجها من أحمد الجنايني

خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نسرين مرتدية إطلالة كاجوال انيقة خطفت بها الأنظار وكتبت "تفاصيل أنيقة".

وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعيها وعلقوا: "جميلة حجا، قمة الشياكة، يسعدلي هالطلة، منورة يا أجمل نساء الدنيا".

وكانت آخر مشاركات نسرين طافش بالدراما التلفزيونية بمسلسل "أسود باهت" بطولة سهر الصايغ، ضياء عبد الخالق، محمد غنيم، تأليف أحمد صبحي واخرون، إخراج ممدوح زكي.

يذكر أن آخر مشاركات نسرين طافش على شاشة السينما بفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد.

