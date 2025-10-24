كيم كارداشيان تكشف عن إصابتها بمرض خطير بسبب طلاقها من كاني ويست

كتبت- نوران أسامة:

كشفت النجمة العالمية كيم كارداشيان، عن تشخيص إصابتها بمرض خطير وهو تمدد بالأوعية الدموية في الدماغ، وذلك نتيجة التوتر الناجم عن طلاقها من كاني ويست.

وتحدثت "كيم" عن مرضها خلال الإعلان التشويقي للموسم السابع من برنامجها الواقعي الشهير “عائلة كارداشيان” "The Kardashians"، الذي بدأ عرضه على منصة هولو .

وأعلنت كيم كارداشيان، أن ذلك المرض كان بسبب التوتر الناجم عن طلاقها من كاني ويست، فظهرت كيم وهي تقول ما معناه: "هناك ما يشبه تمدد الأوعية الدموية البسيط".

كما أظهر المقطع "كيم" وهي تخضع لفحص دماغي، مُشيرةً إلى أن ما أصيبت به قد يكون مرتبطًا بالتوتر.

يُذكر أن كيم كارداشيان، التي يُقال إنها مليارديرة، جمعت ثروتها من عدة مجالات، من بينها مسيرتها التلفزيونية، ونفوذها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطويرها لخط ناجح من مستحضرات التجميل والملابس التأسيسية.

وقد اشتهرت كارداشيان من خلال برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians، وقدّمت طلب الطلاق من مغني الراب كانييه ويست في عام 2021 بعد زواج دام نحو سبع سنوات، ولهما أربعة أطفال معاً.

أما الموسم الأحدث من برنامج The Kardashians المعروض على منصة هولو المملوكة لشركة ديزني، فيواصل تسليط الضوء على الجوانب الشخصية والمهنية من حياة كريس جينر وبناتها كيم وكورتني وكلوي وكيندال وكايلي، ويمنح المشاهدين مزيجاً من الدراما القوية، والمواقف العاطفية الصريحة، ونظرة حصرية خلف كواليس إمبراطورياتهن التجارية الواسعة.

وكانت "كيم" روّجت سابقًا لفحوصات الرنين المغناطيسي لكامل الجسم ضمن حملات توعوية طبية، رغم تحذير بعض الخبراء من الإفراط في الاعتماد عليها دون وجود مؤشرات مرضية واضحة.