تحدث الفنان إياد نصار، عن دور مصر والضغوط التي تعرضت لها خلال الفترات الماضية.

وقال إياد نصار، خلال ظهوره ضيفًا ببرنامج بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): "ليه تخون إدارة خايفة على شعبها، ده الطبيعي، ومصر واجهت ضغط وحصار من كل ناحية، وتضييق على الاقتصاد واللي لمسته ده اننا نرجع للمعدن الحقيقي، والناس شالت خلافاتها وانه مش وقته الخلافات إلا فصيل طبعا عارفينه، والأردن كان برضو تعرضت الإدارة لهذا الضغط وكان فيه حالة من التخوين وموقف ترامب مع جلالة الملك قاله أنا هرجع لمصر وكان فيه إحراج وكان فيه موقف ووحدة، وكان بيتم تخوينهم والضغط عليهم وكانت إدارات عقلانية مش هنعمل هذا الغباء والتهور اللي هو بتعلي وتعمل أسماء وشعارات رنانة وفي الآخر ماذا حققت؟".

وتابع إياد نصار: "والحل في الآخر جه من العقلاء طبعا، وخلينا نفكر إلى متى هيفضل خطابك هو الخطاب المعتمد عليه عدوك في أنه يظهره للعالم، ولو اتغير الخطاب، عدوك هيتجردوا من حقيقته اللي بياخدوا من شرعيتهم اللي بياخدها من العالم، لو اتغير الخطاب، أو تبقى مقاومة بشكلها الذكي والحقيقي لأن ليها مليون شكل مش شكل واحد للمقاومة، و العقلانية والمنطقية في التعامل، احنا محتاجينها، وأنا من أول يوم قولت إن المقاومة مش حماس وغزة مش فلسطين ومش كل فلسطين، فالتقليص اللي حصل للقضية برضو حاجة نقف عندها".