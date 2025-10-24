صور.. وصلة كوميديا تجمع حاتم صلاح مع أصدقائه بحفل زفافه

احتفل الفنان حاتم صلاح، مساء الخميس، بزواجه من خارج الوسط في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء ونجوم الفن المقربين من حاتم.

ونشر حاتم صلاح، عددا من مقاطع الفيديوهات من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر حاتم في أحد الفيديوهات وهو يدخل في وصلة كوميدية مع عدد من أصدقائه ليفاجئ بعدها بوجود العروس من خلفه في لقطة رومانسية.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل زفاف الفنان حاتم صلاح المقام بقصر محمد علي.

وحضر من النجوم أحمد سعد ومحمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وسبق أن حضرت الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي.

ويعرض للفنان حاتم صلاح حاليا مسلسل "ابن النادي" بطولة الفنان أحمد فهمي، ويحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن حاتم صلاح يشارك بفيلم "السلم والثعبان 2" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

