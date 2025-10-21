بسمة داوود تتألق بالأحمر على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

نشرت الفنانة بسمة داوود مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "50 مترًا"، ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة في الدورة الثامنة للمهرجان.

وتألقت الفنانة بسمة بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت فستانا أحمر طويلا بتصميم بسيط وأنيق بدون أكمام وبقصة ضيقة تبرز رشاقتها

وتدور أحداث الفيلم داخل حوض تدريب بطول خمسين مترًا لفريق تمارين الأيروبيك المائية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عامًا، حيث تكافح يمنى، وهي مخرجة لأول مرة، لإنجاز فيلمها من خلال كتابة مشاهد خيالية، إلى صياغة التعليقات الصوتية، تنجح يمنى في اختراق عزلة والدها ومشاركته أسئلتها الوجودية من خلال إظهار ضعفها أخيرًا، تستطيع يمنى التصالح مع والدها ومع نفسها والمضي قدمًا في خيارات حياتها.



