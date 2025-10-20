كريم سامي مغاوري يدخل العناية المركزة للمرة الثانية

الليلة.. مصطفى هريدي يكشف أسباب ابتعاده عن الفن لسنوات في "واحد من الناس"



كشف الفنان كريم سامي مغاوري، عن تجاوزه مرحلة صحية حرجة، وخضوعه للعلاج في العناية المركزة بإحدى المستشفيات.



ونشر كريم سامي مغاوري، عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة له من داخل المستشفى، وكتب: "الحمد لله والشكر لله دخلت العناية المركزة للمرة الثانية".



وتابع: "أحب أطمنكم عدينا امبارح المرحلة الحرجة، وجاري المتابعة مع جميع الدكاترة والله الشافي المعافي، كل الحبايب اللي هيتصلوا بيا تليفونيا أنا مش بقدر أرد على التليفون، واتس آب برد عليه على طول، جزاكم الله خيراً".



وخضع كريم سامي مغاوري، لـ 4 عمليات جراحية خلال الفترة الماضية، منها فتق في الحجاب الحاجز، وتسليك وقص بالمعدة، وتحويل مسار.