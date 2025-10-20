إعلان

كريم سامي مغاوري يدخل العناية المركزة للمرة الثانية

كتب : مصطفى حمزة

04:37 م 20/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منشور كريم سامي مغاوري_4
  • عرض 4 صورة
    IMG_7887_2_11zon
  • عرض 4 صورة
    كريم سامي مغاوري_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشف الفنان كريم سامي مغاوري، عن تجاوزه مرحلة صحية حرجة، وخضوعه للعلاج في العناية المركزة بإحدى المستشفيات.


ونشر كريم سامي مغاوري، عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة له من داخل المستشفى، وكتب: "الحمد لله والشكر لله دخلت العناية المركزة للمرة الثانية".


وتابع: "أحب أطمنكم عدينا امبارح المرحلة الحرجة، وجاري المتابعة مع جميع الدكاترة والله الشافي المعافي، كل الحبايب اللي هيتصلوا بيا تليفونيا أنا مش بقدر أرد على التليفون، واتس آب برد عليه على طول، جزاكم الله خيراً".


وخضع كريم سامي مغاوري، لـ 4 عمليات جراحية خلال الفترة الماضية، منها فتق في الحجاب الحاجز، وتسليك وقص بالمعدة، وتحويل مسار.

الفنان كريم سامي مغاوري العناية المركزة للمرة الثانية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟
نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط