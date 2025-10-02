30 أكتوبر.. "يانجو بلاي" تطرح مسلسل "ورد وشوكولاتة"

أعلن تطبيق يانجو بلاي عن الموعد الرسمي لعرض أحدث أعماله الأصلية ورد وشوكولاتة، بالتعاون مع شركة العدل جروب، إذ ينطلق العمل حصريًا ابتداءً من ٣٠ أكتوبر.

المسلسل مستوحى من قصة حقيقية أثارت جدلًا واسعًا في العالم العربي. تبدأ القصة بلحظات من الحب والرومانسية فيها حلاوة البدايات، لكن سرعان ما تتغير الملامح لتكشف عن علاقة مضطربة، تتحول إلى صراع نفسي وعاطفي، يقود إلى مصير مجهول مليء بالمفاجآت.

المسلسل من بطولة النجمين محمد فراج وزينة، بالإضافة إلى النجوم: مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي، بسام رجب، ومجموعة من الوجوه الصاعدة: يوسف حشيش، آية سليم، تأليف محمد رجاء، إخراج محمد العدل.