إعلان

30 أكتوبر.. "يانجو بلاي" تطرح مسلسل "ورد وشوكولاتة"

كتب : منى الموجي

08:44 م 02/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مسلسل ورد وشوكولاتة (5)
  • عرض 6 صورة
    مسلسل ورد وشوكولاتة (4)
  • عرض 6 صورة
    مسلسل ورد وشوكولاتة (1)_1
  • عرض 6 صورة
    مسلسل ورد وشوكولاتة (1)
  • عرض 6 صورة
    مسلسل ورد وشوكولاتة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن تطبيق يانجو بلاي عن الموعد الرسمي لعرض أحدث أعماله الأصلية ورد وشوكولاتة، بالتعاون مع شركة العدل جروب، إذ ينطلق العمل حصريًا ابتداءً من ٣٠ أكتوبر.

المسلسل مستوحى من قصة حقيقية أثارت جدلًا واسعًا في العالم العربي. تبدأ القصة بلحظات من الحب والرومانسية فيها حلاوة البدايات، لكن سرعان ما تتغير الملامح لتكشف عن علاقة مضطربة، تتحول إلى صراع نفسي وعاطفي، يقود إلى مصير مجهول مليء بالمفاجآت.

المسلسل من بطولة النجمين محمد فراج وزينة، بالإضافة إلى النجوم: مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي، بسام رجب، ومجموعة من الوجوه الصاعدة: يوسف حشيش، آية سليم، تأليف محمد رجاء، إخراج محمد العدل.

مسلسل ورد وشوكولاتة 30 أكتوبر يانجو بلاي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الرابعة في 2025