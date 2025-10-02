تعرضت عدد من النجمات خلال الفترة الماضية لهجوم الجمهور، الذي انتقدهن بسبب ملابسهن الجريئة، ومن بينهن: الفنانة ياسمين صبري، الفنانة بسمة بوسيل، والفنانة أسماء جلال.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا من مشاركتها في عرض أزياء بالعاصمة الفرنسية باريس، وانتقد الجمهور إطلالتها ووصفوها بالجريئة، ومن بين تعليقاتهم: الفستان مش مناسب مع الأكتاف، ما يناسبها أبدا، مش ده قشر سمك باين.

بسمة بوسيل

أما الفنانة بسمة بوسيل، فتعرضت الفترة الماضية لهجوم كبير، بسبب أكثر من إطلالة، ظهرت خلالها بشكل جريء، كما انتقد الجمهور الصور التي التقطتها أمام المآذن وهي ترتدي غطاء الرأس، كما قامت بإغلاق خاصية التعليق على عدة صور لها.

ومن بين تعليقات الجمهور: "بيوت الله ليها احترام، مفيش مكان تغني فيه إلا علي سجادة زي اللي في الجوامع ووراها مآذن، من قلة الأماكن، محدش بيرقص عند مأذنة".

أسماء جلال

طالت الانتقادات الفنانة أسماء جلال، بسبب صورها في حفل عيد ميلادها، إذ رأى البعض أنها ارتدت فستانا قصيرا جدا "ملقتيش فستان أقصر من كده".

جدير بالذكر أن أسماء جلال احتفلت قبل يومين بالعرض الخاص لفيلم "فيها إيه يعني" بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، وتنتظر طرح فيلمها "السلم والثعبان- لعب عيال" قريبا بدور العرض السينمائي.