ياسر جلال يُغني داخل استديو في كواليس "كلهم بيحبوا مودي" (فيديو)

كتب : هاني صابر

07:19 م 02/10/2025

الفنان ياسر جلال

شارك النجم ياسر جلال، جمهوره عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو وهو يُغني داخل الاستديو بكواليس تصوير مسلسل "كلهم بيحبوا مودي".

ونشر جلال، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الآن مع المفاجأة الكبرى.. استنونا قريبا.. كلهم بيحبوا مودي".

ويخوض ياسر جلال دراما رمضان 2026 بمسلسل"كلهم بيحبوا مودي".

المسلسل بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

