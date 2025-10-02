عنبة أكد أنه "تووليت".. من هو خفاجي؟

حسم مؤدي أغاني المهرجانات مصطفى عنبة، الجدل المثار حول هوية مؤدي أغاني الراب المقنع "تووليت".

وأكد المطرب مصطفى عنبة خلال ظهوره مع الإعلامي إياد الموجي في بودكاست "السبت الممتاز"، أن تووليت هو صديقه مؤدي أغاني الراب خفاجي.

وجاءت تصريحات عنبة، بعد تصريحات مصادر في نقابة المهن الموسيقية، عن كشف مؤدي أغاني الراب تووليت عن هويته عند حضوره للحصول على تصريح من النقابة، وأكدوا أنه "خفاجي".

من هو خفاجي؟

- اسمه محمد خفاجي.

- عازف جيتار، وموزع موسيقي ومنتج فني.

- وزع وقدم بمشاركة مروان بابلو أغنية بعنوان "Ghost" .

- تولى توزيع أغنية ويجز "يا حبيبي".

- شارك مروان موسى، في أغنية "حصل".

- قدم مع مؤدي أغاني الراب ليجي سي، أغنية بعنوان "عرفة".

- طرح عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، أغاني عديدة، منها " مولد التريب"، و"ابن الشارع"

يذكر أن "تووليت"، طرح أمس الأربعاء عبر قناته في موقع يوتيوب، أغنية "الحب جاني"، وحققت مايزيد عن 65 ألف مشاهدة.

