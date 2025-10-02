"واحد من الناس" يحتفل بالذكرى الـ 52 لنصر أكتوبر على قناة الحياة

عنبة أكد أنه "تووليت".. من هو خفاجي؟

في احتفالية خاصة بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد، يطل برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل، ليستضيف نخبة من أبطال النصر العظيم الذين صنعوا ببطولاتهم لحظة فارقة في تاريخ مصر.

ويشارك في الحلقة الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، والممرضة الشهيرة فايقة حنيدق، والجندي إسماعيل بيومي المعروف بـ "قاهر خط بارليف"، والجندي محمد طه يعقوب صاحب علامة النصر الخالدة.

ويكشف إسماعيل بيومي تفاصيل إصابته البالغة أثناء عبور قناة السويس بعدما استهدف القارب الذي كان يستقله بصاروخ، مؤكدًا أن إصاباته تمثل وسامًا على صدره. كما يروي محمد طه يعقوب كواليس الصورة الشهيرة التي تحولت إلى رمز للانتصار، ويكشف سر الصيحة التي هزت العالم "الله أكبر"، وكيف ساهم في تحرير جبل المر.

وتستعيد فايقة حنيدق ذكريات نادرة من مشاركتها كأشهر ممرضة في حرب أكتوبر، حيث تطوعت لخدمة المصابين والجرحى، مؤكدة أنها عاشت بين ساحات العمليات نهارًا وبين الجرحى ليلًا، كاشفة عن أصعب لحظاتها حين فقدت خمسة طيارين دفعة واحدة.

أما الأديب يوسف القعيد فيتحدث عن نصر أكتوبر كملحمة إنسانية تتجاوز كونه حدثًا عسكريًا، مشيرًا إلى أن النصر يمثل "الهرم الرابع" في تاريخ مصر الحديث. ويكشف كواليس تجنيده في المستشفى العسكري وكيف ألهمته التجربة لكتابة فيلم "المواطن مصري"، مؤكدًا أن السادس من أكتوبر سيظل سرًا خالدًا من أسرار قوة مصر وجيشها.

ويُعرض البرنامج في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل على شاشة قناة الحياة.