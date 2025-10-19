دينا فؤاد عن مشاركته في الندوة التثقيفية احتفالًا بانتصارات أكتوبر: "شرف

فاجأت المطربة هيفاء وهبي المتابعين على السوشيال ميديا، بأحدث أعمالها الغنائية وهي تقوم ببعض التمرينات والتدريبات الرياضية.

ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو لها، وهي تروج لأغنيتها الجديدة "جاية من المستقبل"، وكتبت: "اي اغنية من ميجا هيفاء المفضلة عندكم وقت التمرين".

وظهرت هيفاء في الفيديو وهي ترتدي ملابس رياضية قصير وحذاء كعب عالي وتسير على "المشاية" أو "التريد ميل"، في إطلالات تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

