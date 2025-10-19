وفاة والدة أمير عيد.. ونقابة الموسيقيين تنعيها

"كان عندها 15 سنة".. منة شلبي تكشف كواليس ترشيحها لفيلم "الساحر"

كتب-مصطفى حمزة:

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، والدة الفنان أمير عيد، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد .

وقالت النقابة في بيان صحفي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة أمير عيد، وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

ورحلت والدة المطرب أمير عيد عن عالمنا اليوم الأحد، وشيع جثمانها من مسجد الفاروق بمنطقة المعادى.

وتحدث أمير عيد، مؤسس فريق كايروكي، في أكثر من مناسبة عن دور والدته في حياته وتأثيرها عليه فيما وصل إليه من نجومية، بسبب إيمانها بموهبته.