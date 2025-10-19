إعلان

ماجدة خير الله تشيد بمسلسل "ابن النادي": "كوميديا ذكية ومثيرة للبهجة"

كتب : سهيلة أسامة

01:09 م 19/10/2025

ماجدة خير الله

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله بمسلسل "ابن النادي"، مؤكدة أنه عمل كوميدي خفيف وممتع.

وكتبت "خير الله" عبر حسابها على موقع فيسبوك: "ابن النادي، مسلسل كوميدي خفيف، الإفيهات فيه ذكية، والشخصيات مرسومة بعناية وحرفة، دور سيد رجب رغم أنه حلقة واحدة، بس ممتع ودليل على أن الممثل الجيد وجوده فعّال ومؤثر ومفصلي بغض النظر عن قِصر مساحته".

وتابعت: "أحمد فهمي وحاتم صلاح في أداء يشبه البينج بونج، في إطلاق الكوميديا والرد عليها، أحمد عبد الحميد نجم قادم في عالم الكوميديا، الأحداث تزداد سخونة مع كل حلقة، مؤلف الحلقات مهاب طارق أصبح من الأسماء التي توحي بأننا أمام عمل مخدوم ومكتوب بحرفة وذكاء".

وأضافت: "المخرج كريم سعد وحرفه في استخدام الصورة للتأكيد على الموقف الكوميدي، مشهد واحد لتميم عبده، مفجر للضحكات بلا أي افتعال، موضوع ابن النادي كما يتضح من عنوانه يدور في أجواء نوادي الدرجة الثانية والصراعات على تحقيق مكاسب مادية بغض النظر عن القيمة الرياضية، تيمة جاذبة لاهتمام الجمهور ينطلق منها خيوط درامية كثيرة ومتشابكة وشخصيات تضيف للحدث الأساسي مثيرة وطريفة، مسلسل ابن النادي مثير للبهجة ويستحق الاهتمام".

يشارك في مسلسل ابن النادي أحمد فهمي، وجلا هشام، وأحمد عبدالحميد، وحاتم صلاح، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد.

