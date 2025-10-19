إعلان

أحمد العوضي يحقق أمنية طفلة مريضة بالسرطان بالتمثيل في فيلمه الجديد

كتب : نوران أسامة

12:31 م 19/10/2025

أحمد العوضي

كتبت- نوران أسامة:

في لفتة إنسانية، استجاب الفنان أحمد العوضي لطلب الطفلة ليلى، إحدى محاربات السرطان، التي عبّرت عن رغبتها في الظهور معه ومع الفنانة مي عمر ضمن أحداث فيلمهما الجديد "شمشون ودليلة".

ووجّه العوضي رسالة خاصة إلى الطفلة عبر حسابه على فيسبوك، كتب فيها: "أوامر يا ليلى،. أنا ومي مستنيينك تصوري معانا أحلى مشهد في الفيلم".

وكانت الطفلة قد تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه تتحدث عن حلمها بالتمثيل إلى جانب نجمها المفضل، ليبادر العوضي سريعًا بتحقيق أمنيتها ومشاركتها فرحة التجربة السينمائية.

يُذكر أن فيلم "شمشون ودليلة" من بطولة أحمد العوضي ومي عمر، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال العام المقبل.

