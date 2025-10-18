"بالطو طويل وحجاب".. جورجينا تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بالرياض

شهدت فعاليات اليوم الأول من أسبوع الموضة في الرياض ظهور مميز ومختلف للأرجنتينية جورجينا رودريجيز، في نسخة الثالثة والمقام في الفترة بين 16 و21 أكتوبر.

ونشرت صفحة "عرب وود" على موقع "انستجرام"، مقطع فيديو لوصول جورجينا أسبوع الرياض للموضة، وظهرت على الريد كاربت بإطلالة مميزة، مرتدية بالطو طويل وحجاب على الرأس، في لقطة حازت على إعجاب المتابعين.

تحتضن الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، النسخة الثالثة من أسبوع الأزياء في الرياض 2025 بين 16 و21 أكتوبر، والذي يضم نخبة المصممين والنجوم وعشاق الأناقة من مختلف أنحاء العالم، الذين أضاءوا مدرجات العروض بإطلالاتهم اللافتة.

احتفت جورجينا بوجودها في فرنسا مؤخرا، وحضورها عدد من عروض الأزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس، ونشرت فيديو مجمع لعدد من الإطلالات التي حضرت بها.

و تحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد في المحافل السينمائية العالمية كان آخرها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024..

اقرأ أيضا..

كيف علق الجمهور على ظهور بيونسيه بالحجاب في قطر؟

بفستان "حورية البحر".. مي سليم تخطف الأنظار في ثالث أيام الجونة