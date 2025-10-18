إعلان

"قفص خضار".. نادين الراسي تفاجئ المتابعين بإطلالة غريبة من جلسة تصوير

كتب - معتز عباس:

06:23 م 18/10/2025
    نادين الراسي جلسة تصوير غريبة
    نادين الراسي جلسة تصوير غريبة
    نادين الراسي جلسة تصوير غريبة
    نادين الراسي جلسة تصوير غريبة

تواصل الفنانة اللبنانية نادين الراسي الظهور بإطلالات غريبة، لتشارك متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير جديدة لها.

وظهرت نادين الراسي بإطلالة غير متوقعة، مرتدية "قفص خضار" أعلى الرأس مثل القبعة، لتثير جدل المتابعين على موقع "انستجرام".

وجاءت تعليقات، المتابعين كالتالي: "ما أجملك يا نادين"، "ايه اللي انتي عماله ده"، "صورك غريبة"، "مشفتش حد بيتصور كدا".

يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي كان مسلسل "عرابة بيروت"، بمشاركة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، وهو من تأليف مازن طه وإخراج فيليب أسمر.

نادين الراسي نجوم الفن

