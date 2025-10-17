تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة مع شاروخان وسلمان خان وعامر خان

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بنجاح فعاليات "Joy Forum" الذي يشهد حضور عدد كبير من أبرز النجوم والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم.

نشر تركي صور مع النجوم سلمان خان وشاروخان وعامر خان عبر حسابه على "X" وكتب: "مع إخوتي الثلاثة المشهورين عالميًا، سلمان خان، وشاروخ خان، وعامر خان، نعمل على مفاجأة كبيرة، والتي إن شاء الله ستظهر أمام الجميع قريبًا".

كما نشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو من كواليس الجلسة عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "لأول مرة معا خلال 10 سنوات شاروخان، سلمان خان وعامر خان".

افتتح تركي آل الشيخ منذ أيام النسخة السادسة من موسم الرياض هذا العام، الذي يشهد حضور جماهيري وسط العديد من الفعاليات الفنية.

كما افتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

