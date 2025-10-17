نشرت أسما شريف منير صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع ابنتها من أحدث ظهور لهما على السوشيال ميديا.

ظهرت أسما مع ابنتها وهما ترتديان الإسدال وكتبت أسما: هناك جمال في كيف تخفف أيام الجمعة من وطأة كل شيء، يهدأ العالم، ويقترب الإيمان، ويبدو الحب هكذا كثيرًا، جمعة مباركة".

وحازت الصور على إعجاب المتابعين وعلقوا: "ربنا يثبتك ويصلح الحال، قمرات اللهم بارك ياروحي ربنا يحفظكم، لارا كبرت ما شاء الله، شكلكوا حلو أوي، تحفة، ايه الجمال ده".

يذكر أن، أسما شريف منير، كشفت عن خبر زواجها مؤخرا عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها".

