خالد جلال يتسلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ لعام 2025 (صور)

تسلّم المخرج خالد جلال كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، وذلك خلال فعاليات حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس للأعضاء المعينين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وكانت نقابة المهن التمثيلية تقدمت في وقت سابق بخالص التهاني إلى كل من المخرج الكبير خالد جلال، والفنان ياسر جلال، عقب صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ.

وأكدت النقابة في بيانها أن هذا القرار الرئاسي يُعد تكريمًا للفن المصري واعترافًا بدور الفنان في تشكيل الوعي المجتمعي ودعم الهوية الثقافية والوطنية، مشيرة إلى أن وجود رمزين من أبناء الوسط الفني داخل المجلس يعكس ثقة القيادة السياسية في أهمية الفن كقوة مؤثرة في الفكر والوجدان.

وأضاف البيان: "نعتبر هذا القرار وسام شرف للفن والفنانين في مصر، ورسالة واضحة بأن الدولة تُقدّر المبدعين الذين أسهموا في ترسيخ قيم الجمال والوعي والانتماء، ونثق أن وجود المخرج خالد جلال والفنان ياسر جلال داخل مجلس الشيوخ سيكون إضافة حقيقية في دعم الثقافة والفكر والفن المصري."

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الفنانين سيظلون جزءًا أصيلًا من مشهد التنمية الوطنية والسياسية، مشيدةً باستمرار الدولة في دعم رموز الفن والفكر باعتبارهم شركاء في صناعة مستقبل الوطن.

