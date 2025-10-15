تلجأ العديد من نجمات الفن إلى عمليات التجميل البسيطة بحثًا عن الجمال بهدف التغيير، وتحسين المظهر.

في السنوات الماضية، تحول اهتمام الفنانات من العمليات الجراحية، مثل (شد الوجه أو تجميل الأنف) إلى الإجراءات التجميلية السريعة وغير الجراحية، وعلى رأسها حقن البوتوكس والفيلر.

وتخضع العديد من الفنانات لمثل تلك العمليات التي تمنحها القدرة على مقاومة ضغط سنوات العمل ومتطلبات الشهرة، لاستكمال المسيرة الفنية، والظهور بشكل جميل دائم في الأعمال والمناسبات والمهرجانات.

ونستعرض في التقرير التالي أشهر الفنانات التي خضعن لحقن "الفيلر والبوتكس"، منهم مديحة كامل وشيرين سيف النصر، وغادة عادل، ووفاء سالم، وهيدي كرم، ونوال الزغبي واليسا ، وإيمان أيوب، وغيرهن من النجمات.

