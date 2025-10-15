إعلان

مديحة كامل وشيرين سيف النصر.. 25 صورة لجميلات الفن قبل الفيلر والبوتوكس

كتب : معتز عباس

10:05 م 15/10/2025
  • عرض 25 صورة
  
    هيدي كرم قبل عمليات التجميل (1)_24
  • عرض 25 صورة
    هيدي كرم قبل عمليات التجميل (2)_25
  • عرض 25 صورة
    هيدي كرم بعد عمليات التجميل_22
  نوال الزغبي_21
    نوال الزغبي_21
  • عرض 25 صورة
    نوال الزغبي قبل وبعد عمليات التجميل_20
  • عرض 25 صورة
    مديحة كامل وعمليات التجميل (2)_18
  • عرض 25 صورة
    مديحة كامل وعمليات التجميل (1)_17
  • عرض 25 صورة
    هيدي كرم قبل عمليات التجميل_26
  • عرض 25 صورة
    غادة عادل قبل عمليات شد الوجه_15
  • عرض 25 صورة
    غادة عادل بعد عمليات شد الوجه_14
  • عرض 25 صورة
    غادة عادل بعد عمليات شد الوجه (2)_13
  • عرض 25 صورة
    هيدي كرم تجري عملية تجميل_23
  • عرض 25 صورة
    شيرين سيف النصر قبل وبعد عمليات التجميل_11
  • عرض 25 صورة
    شيرين سيف النصر قبل وبعد عمليات التجميل_10
  • عرض 25 صورة
    شيرين سيف النصر (2)_9
  • عرض 25 صورة
    شيرين سيف النصر (1)_8
  • عرض 25 صورة
    دينا فؤاد قبل وبعد عمليات شد الوجه_7
  • عرض 25 صورة
    دينا فؤاد قبل عملية التجميل_6
  • عرض 25 صورة
    دينا فؤاد بعد عمليات شد الوجه_5
  ايمان ايوب_4
    ايمان ايوب_4
  • عرض 25 صورة
    اليسا وعمليات التجميل (2)_3
  • عرض 25 صورة
    اليسا وعمليات التجميل (1)_2
  • عرض 25 صورة
    غادة عادل بعد عمليات شد الوجه (1)_12
  • عرض 25 صورة
    غادة عادل قبل وبعد عمليات شد الوجه_16

تلجأ العديد من نجمات الفن إلى عمليات التجميل البسيطة بحثًا عن الجمال بهدف التغيير، وتحسين المظهر.

في السنوات الماضية، تحول اهتمام الفنانات من العمليات الجراحية، مثل (شد الوجه أو تجميل الأنف) إلى الإجراءات التجميلية السريعة وغير الجراحية، وعلى رأسها حقن البوتوكس والفيلر.

وتخضع العديد من الفنانات لمثل تلك العمليات التي تمنحها القدرة على مقاومة ضغط سنوات العمل ومتطلبات الشهرة، لاستكمال المسيرة الفنية، والظهور بشكل جميل دائم في الأعمال والمناسبات والمهرجانات.

ونستعرض في التقرير التالي أشهر الفنانات التي خضعن لحقن "الفيلر والبوتكس"، منهم مديحة كامل وشيرين سيف النصر، وغادة عادل، ووفاء سالم، وهيدي كرم، ونوال الزغبي واليسا ، وإيمان أيوب، وغيرهن من النجمات.

نجمات الفن العمليات الجراحية العمليات التجميلية الفيلر والبوتكس مديحة كامل شيرين سيف النصر غادة عادل هيدي كرم وفاء سالم نوال الزغبي اليسا إيمان أيوب

