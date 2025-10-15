خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت هيفاء وهبي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية جيبة قصيرة وجريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تخف من أن تصبح نسخة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ملكة جمال العالم، قمر، الديفا، عسل أوي".

يذكر أن، هيفاء وهبي، طرحت الجزء الأول من ألبومها الجديد "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وضم الجزء الأول من ألبوم "ميجا هيفا" أغاني "جاية من المستقبل، سوبر وومان، واحدة قادرة، من أول ماعرفتك، إحنا الشلة، توأم حياتي".

الألبوم يطرح على 4 مراحل متتالية، كل مرحلة ستشمل 6 أغاني، تعاونت فيه مع أسماء بارزة في عالم المزيكا أبرزهم عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، تامر حسين، أحمد الموجي، بلال سرور، هاني ربيع، أحمد المالكي، وسليمان دميان.