بإطلالة غريبة.. ميس حمدان تُثير الجدل بأحدث ظهور وتغلق التعليقات

كتب : هاني صابر

06:34 م 15/10/2025
شاركت الفنانة ميس حمدان، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة غريبة لها بأحدث ظهور أثارت من خلالها حالة من الجدل.

ونشرت حمدان، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فصل جديد من النعمة والشجاعة".

وقامت ميس حمدان بإغلاق خاصية التعليقات على إطلالتها الجديدة التي ظهرت فيها بلوك مختلف وشعر قصير.

يذكر أن، آخر أعمال ميس حمدان مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي ظهرت فيه كضيفة شرف، وخاض بطولته آسر ياسين ومي عزالدين ودياب وأشرف عبدالباقي وغادة طلعت.

