بإطلالة غريبة.. ميس حمدان تُثير الجدل بأحدث ظهور وتغلق التعليقات

محامي ياسمين علي لمصراوي: المطربة لا علاقة لها بقضية محمد العمروسي وهذه

بـ"جيبة قصيرة".. هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

شاركت الفنانة ميس حمدان، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة غريبة لها بأحدث ظهور أثارت من خلالها حالة من الجدل.

ونشرت حمدان، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فصل جديد من النعمة والشجاعة".

وقامت ميس حمدان بإغلاق خاصية التعليقات على إطلالتها الجديدة التي ظهرت فيها بلوك مختلف وشعر قصير.

يذكر أن، آخر أعمال ميس حمدان مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي ظهرت فيه كضيفة شرف، وخاض بطولته آسر ياسين ومي عزالدين ودياب وأشرف عبدالباقي وغادة طلعت.