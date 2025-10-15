راغب علامة يشارك جمهوره لقطات من حفله في مصر: "أجواء لا تُنسى"

سلسلة ألماظ وصورة مع ابنتها.. جورجينا تتألق في أحدث ظهور- صور

شارك الفنان اللبناني راغب علامة متابعيه مجموعة صور من حفله الأخير الذي أحياه في مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلق "علامة" على الصور قائلًا: "لقطات عفوية من حفلتنا في مصر.. أجواء لا تُنسى وناس كلها طاقة وحب".

وكان الفنان راغب علامة طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "خايف من إيه"، من كلمات هاني الصغير، وألحان خالد البكري، وتوزيع هادي كريم.

يُذكر أن راغب علامة يستعد لإحياء حفل غنائي جديد في الأردن يوم 30 أكتوبر الجاري.

