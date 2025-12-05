نشرت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمي على انستجرام.

ظهرت مي عز الدين رفقة زوجها من أحدث ظهور لهما على السوشيال ميديا، وظهر الثنائي بإطلالة كاجوال شبابية أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

عقد قران مي عز الدين

فاجأت الفنانة مي عز الدين جمهورها ومتابعيها، ونشرت صور من عقد قرانها الذي احتفلت به يوم 11 نوفمبر الجاري، وكانت الصور من كواليس عقد القران وذلك عبر حسابها على انستجرام، وزوجها يدعى أحمد تيمور وهو دكتور ومدرب لياقة بدنية وليس له أي صلة بالوسط الفتي، كما كان بجانبها في عقد قران الفنان أحمد السعدني.

اخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث المسلسل امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـمُحلل، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

أعمال تنتظر عرضها مي عز الدين قريبا

تشارك الفنانة مي عز الدين بمسلسل "قبل وبعد" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026 ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم عماد زيادة، هاني عادل، سوسن بدر، ليفلى عز العرب، ريم البارودي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج مرقس عادل.

