قال الإعلامي عمرو أديب، إن البرلمان القادم يجب أن يدخله من يستحق بالفعل لا من يدفع أو يتجاوز

وأضاف، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الطعون الكثيرة في المرحلة الثانية تثبت أن الإعادة في الـ19 دائرة الأولى كشفت أركزت أن كثيرين كانوا يعتقدون أنهم فازوا بأرقام كبيرة لم يحصلوا حتى على ربعها عند الإعادة، مضيفًا أن هذا يعني أن النتائج الأولى لم تكن صحيحة بالكامل، وأن تدخل الرئيس بقوله "قد نمى إلى علمي" أوقف التجاوزات وأعاد الأمور لنصابها.

وأشار أديب إلى أن الـ200 أو 300 طعن في يومين دليل على أن المعركة لم تنته بعد.

وتابع أن القضاء هو الفيصل النهائي، لكي يدخل البرلمان من يستحق بصوت الناخب الحقيقي لا بفلوس أو ضغط، مؤكدًا أن الشعب يريد برلمانًا نظيفًا يمثله بصدق.

ودعا أديب لرسم سياسات واضحة وجريئة للانطلاق الاقتصادي، موضحًا الوزير الجديد يحتاج أهدافًا محددة مثل العودة بمصر كأكبر مصدر قطن في العالم ثم يُحاسب على التنفيذ، مشددًا على أن التغيير الحقيقي يبدأ بسياسة جديدة لا بأسماء جديدة فقط.