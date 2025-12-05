نشرت النجمة نيللي كريم صورة أرشيفية لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

واستعادت نيللي كريم من خلالها ذكريات رقصها للباليه خلال مشاركتها بأحد العروض، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "أحلى وأجمل راقصة بالية في الدنيا، ايه الحلاوة دي يا نيللي، حاجة جامدة أوي، نجمة الشاشة، فراشة".

آخر أعمال نيللي كريم في الدراما التلفزيونية

كانت آخر أعمال نيللي كريم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إخواتي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول معاناة أربع شقيقات من مشاكل في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها.

وشارك ببطولة المسلسل كل من روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، أحمد حاتم، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

أعمال تنتظر عرضها نيللي كريم قريبا

تشارك نيللي كريم بفيلم "جوازة ولا جنازة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم شريف سلامة، عادل كرم، لبلبة، إنتصار، محمود البزاوي، تأليف دينا ماهر وأميرة دياب، إخراج أميرة دياب.

اقرأ أيضا:

بعد رفع منع عرضه.. موعد طرح فيلم "الملحد" بالسينمات

ماذا قالت إلهام شاهين عن فيلم "العملاق" بعد عرضه بمهرجان البحر الأحمر؟ (صور)