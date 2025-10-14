بالصور.. مي عمر تخطف الأنظار في شوارع باريس والجمهور يعلق :" مين دي"

نشرت الفنانة مي عمر صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت مي في الصور بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار خلال تجولها في شوارع باريس

وجاءت التعليقات :" مين دي؟، هي في مي، خست اوي، جميلة.

وكشفت الفنانة مي عمر مؤخرا عن الهدية التي أهداها لها زوجها المخرج محمد سامي بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت مي عمر صورة الهدية عبر حسابها على انستجرام، وكانت الهدية عبارة عن سيارة فارهة وكتبت مي: "شكرا حبيبي على هدية عيد ميلادي الجميلة، أشعر بالرضا، والدلع والحب".

وكانت آخر مشاركات مي عمر الفنية بمسلسل "إش إش" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنانة مي عمر تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم" شمشون ودليلة" في تعاونها الأول مع الفنان أحمد العوضي على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

