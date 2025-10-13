إعلان

نادين خان عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في "القاهرة السينمائي"

كتبت- منى الموجي:

11:40 م 13/10/2025

نادين خان

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار المخرجة نادين خان لتكون عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في الدورة السادسة والأربعين التي من المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر.

وفي سياق آخر، تواصل نادين خان تصوير مسلسل بنج كلي، والذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

يذكر أن أحدث أعمال المخرجة نادين خان مسلسل مسار إجباري الذي عرض في موسم رمضان 2024، وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على watch it وشاهد خلال عرض حلقاته من بطولة أحمد داش وعصام عمر.

نادين خان مهرجان القاهرة السينمائي

