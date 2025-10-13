نادين خان عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في "القاهرة السينمائي"

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار المخرجة نادين خان لتكون عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في الدورة السادسة والأربعين التي من المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر.

وفي سياق آخر، تواصل نادين خان تصوير مسلسل بنج كلي، والذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

يذكر أن أحدث أعمال المخرجة نادين خان مسلسل مسار إجباري الذي عرض في موسم رمضان 2024، وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على watch it وشاهد خلال عرض حلقاته من بطولة أحمد داش وعصام عمر.