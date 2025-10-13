بالنقاب.. شيماء سيف تؤدي مناسك العمرة (فيديو وصور)

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو أثناء توجهها لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

ونشرت شيماء، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيه مرتدية "النقاب"، داخل القطار متوجه لأداء مناسك العمرة، وكتبت، تعليقًا: "مكة.. المدينة".

تفاعل المتابعين معها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عمره مقبوله"، "ربنا يتقبل"، "ما شاء الله جميلة"، "عندما يجتمع الدين والروح الحلوة"، "ربنا يتقبل منك صالح الأعمال".

يذكر أن شيماء سيف شاركت في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" مع مي عمر، وماجد المصري،و إدوارد، وهالة صدقي، و انتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، علاء مرسي، و إيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.

