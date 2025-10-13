طارق لطفي عن قمة السلام في شرم الشيخ: "فخور ببلدي ورئيس بلدي"

علق الفنان طارق لطفي على قمة شرم الشيخ للسلام، التي تقام مساء اليوم الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبرز القادة والسياسيين من حول العالم.

نشر طارق لطفي صورة من انعقاد القمة عبر حسابه على انستجرام وكتب: " فخور ببلدي، فخور برئيس بلدي، فخور إني مصري،شكرا رجال مصر الاوفياء الاقوياء".

وكانت آخر مشاركات الفنان طارق لطفي على شاشة السينما ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "أحمد وأحمد" بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أحمد فهمي.

يذكر أن آخر مشاركات طارق لطفي في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "العتاولة 2" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

