أحمد الفيشاوي يشوق الجمهور بصورة من كواليس "سفاح التجمع"

كتب- مروان الطيب:

06:19 م 13/10/2025

الفنان أحمد الفيشاوي

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي الترويج لفيلمه الجديد "سفاح التجمع" استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفيشاوي صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على انستجرام، وكتب: " قريباً بسينمات مصر والوطن العربd سفاح التجمع".

تدور أحداث فيلم "سفاح التجمع" حول أحداث حقيقية عن سفاح التجمع وقتله العديد من الفتيات حتى محتكمته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من فاتن سعيد، دنيا سامي، سينثيا خليفة، صابرين، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

وكانت آخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما بفيلم "بنقدر ظروفك" عام 2024 وشاركه البطولة كل من نسرين طافش، مي سليم، محمود حافظ، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

أحمد الفيشاوي من كواليس فيلم سفاح التجمع

أحمد الفيشاوي سفاح التجمع السينمات

