أحمد شفيق يوجه رسالة لـ ياسر جلال بعد تعيينه بمجلس الشيوخ



وجه المخرج أحمد شفيق، رسالة للفنان ياسر جلال بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.



ونشر شفيق، صورة ياسر جلال، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الأخ الصديق العزيز النجم ( ياسر جلال ).. ألف مليون مبروك تعيينك في مجلس الشيوخ ..وجود فنان محترم ملتزم مثلك قادر علي التغيير.. مصدر فخر لنا جميعا".



ورد ياسر جلال، على رسالته: "حبيبي وأخويا الأستاذ المخرج الكبير أحمد شفيق، ألف شكر".



يذكر أن، قرار رئاسي صدر رسميا أمس الأحد بتعيينات في مجلس الشيوخ، وضمت القائمة النجم ياسر جلال ضمن الأعضاء الجدد.