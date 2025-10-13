إعلان

أحمد شفيق يوجه رسالة لـ ياسر جلال بعد تعيينه بمجلس الشيوخ

كتب : هاني صابر

12:01 م 13/10/2025

ياسر جلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وجه المخرج أحمد شفيق، رسالة للفنان ياسر جلال بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.


ونشر شفيق، صورة ياسر جلال، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الأخ الصديق العزيز النجم ( ياسر جلال ).. ألف مليون مبروك تعيينك في مجلس الشيوخ ..وجود فنان محترم ملتزم مثلك قادر علي التغيير.. مصدر فخر لنا جميعا".


ورد ياسر جلال، على رسالته: "حبيبي وأخويا الأستاذ المخرج الكبير أحمد شفيق، ألف شكر".


يذكر أن، قرار رئاسي صدر رسميا أمس الأحد بتعيينات في مجلس الشيوخ، وضمت القائمة النجم ياسر جلال ضمن الأعضاء الجدد.

المخرج أحمد شفيق يوجه رسالة ياسر جلال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز لقمة تاريخية جديدة
ترامب يمنح حماس تفويضا مؤقتا لضبط الأمن في غزة
اشتباكات مسلحة بين حماس وعائلات مسلحة.. ماذا حدث في غزة أمس؟ (فيديو)