إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم، وزير الثقافة يهنئ المخرج خالد جلال لتعيينه نائبًا بمجلس الشيوخ، "القاهرة السينمائي" يمنح الفنانة الفلسطينية هيام عباس جائزة الهرم الذهبي، محمد رمضان يهنئ لارا ترامب بعيد ميلادها، أول تعليق من ياسر جلال بعد تعيينه في مجلس الشيوخ، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: