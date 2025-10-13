إعلان

شيري عادل تتألق بالأحمر ونادين الراسي جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

12:30 ص 13/10/2025
حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شيري عادل

ظهرت الفنانة شيري عادل بفستان أنيق باللون الأحمر، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إنجي علاء

تألقت السيناريست إنجي علاء في أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جريء باللون الأبيض اللامع.

راغب علامة

شارك الفنان اللبناني راغب علامة جمهوره صورة جديدة جمعته بزوجته جيهان العلي، ونشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

نادين الراسي

تألقت الفنانة نادين الراسي بإطلالة جريئة في جلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رامي صبري

شارك الفنان رامي صبري جمهوره صورة جديدة من أحدث ظهور له، وذلك من خلال حسابه على موقع "إنستجرام".

مريم الجندي

شاركت الفنانة الشابة مريم الجندي الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"

كارولين عزمي شيري عادل إنجي علاء راغب علامة نادين الراسي

إعلان

إعلان

