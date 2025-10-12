راغب علامة ينشر صور بصحبة زوجته.. والجمهور: "الله يحميكم من العين"

بعد أنباء زواجها من رجل أعمال كويتي.. ابنة هيفاء وهبي تتصدر التريند

شارك الفنان اللبناني راغب علامة جمهوره مجموعة صور رومانسية جمعته بزوجته جيهان آل علي، في أحدث ظهور لهما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّق راغب علامة على الصور قائلًا: "حبك ساكن قلبي وروحي".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "الله يخليكم لبعض"، "كتير حلوين"، "ما شاء الله"، "الله يحميكم من العين".

وكان الفنان راغب علامة قد طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "خايف من إيه"، تعاون خلالها مع الشاعر هاني الصغير، والملحن خالد البكري، والموزع الموسيقي هادي كريم.

يُذكر أن راغب علامة يستعد لإحياء حفل غنائي في الأردن يوم 30 أكتوبر الجاري.

