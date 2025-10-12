رامي صبري يعلن عن حفل جديد في القاهرة: "قريبًا جدًا في مصر أم الدنيا"

روّج الفنان رامي صبري لحفل غنائي جديد يستعد لإحيائه في القاهرة.

وكتب "صبري" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "قريبًا جدًا حفلة في مصر أم الدنيا، وهنسمي الحفلة دي موسم القاهرة للحفل الغنائي".

وعلى جانب آخر، يواصل رامي صبري تصوير حلقاته في برنامج "The Voice Kids" الذي يشارك فيه بصفته عضو لجنة تحكيم، بجانب السعودية داليا مبارك ووليد الشامي.

