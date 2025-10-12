بعد أنباء زواجها من رجل أعمال كويتي.. ابنة هيفاء وهبي تتصدر التريند

تصدّر اسم زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن زواجها من رجل أعمال كويتي في حفل بسيط أُقيم بعيدًا عن الأضواء.

وبالتزامن مع تلك الأنباء، ترددت شائعات أخرى تزعم وجود علاقة تجمع بين رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وزينب فياض، بعد ظهورهما معًا داخل أحد المطاعم اللبنانية.

من جانبه، خرج أبو هشيمة عن صمته وردّ على الشائعات في أحد اللقاءات قائلاً: "فيه شائعات شخصية الواحد بيضحك عليها زي الناس، وفيه حاجات بتجاهلها، لكن في شائعات لازم الواحد يرد عليها عملي لو الموضوع ليه علاقة بـ أكل العيش والشغل ولو حد مطلع إشاعة لا لازم نرد وفي حاجات بتجاهلها".

اقرأ أيضًا:

11 فيلما عربيا قصيرا تتنافس بالمسابقة الرسمية للدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

إلهام شاهين تنشر صور جديدة بصحبة إيناس الدغيدي وعدد من نجوم الفن

"القاهرة السينمائي" يكشف عن "البوستر" الرسمي لدورته 46.. وحسين فهمي: يعبر عن السينما كنهضة تلامس الروح