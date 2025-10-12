وفاة الفنانة ديان كيتون عن عمر 79 عامًا

أيمن سلامة لـ ياسر جلال بعد تعيينه في مجلس الشيوخ: مصدر فخر لنا جميعا



أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أسماء أعضاء لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".



وتتكون لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) من: الناقد أحمد شوقي – مصر، الناقد تييري فيرهوفن – هولندا، الناقدة لورا بيرتوي – فرنسا.



يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.