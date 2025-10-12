روجينا توجه رسالة رومانسية لـ أشرف زكي: السند والحماية والأمان

إلهام شاهين تنشر صور جديدة بصحبة إيناس الدغيدي وعدد من نجوم الفن

وفاة الفنانة ديان كيتون عن عمر 79 عامًا

عبرت الفنانة روجينا، في كلمات مؤثرة عن ما يمثله لها زوجها ووالد بناتها الفنان أشرف زكي.

وكتبت روجينا عبر صفحتها في موقع فيسبوك: "الحمد والشكر لك يارب على نعمة السكن.. والسند والحماية والأمان والرحمة والمحبة.. أنت سخرت قلبه ليا في الأرض عشان يكونوا كل دول، الاسم أشرف زكي.. الصفة عمري يا عمري".

وجدد الفنان أشرف زكي، مؤخرا تمسكه بقرار اعتذاره عن منصب نقيب المهن التمثيلية،مؤكدا رغبته في التفرغ لحياته.