أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها على الهواء بعد الزفاف - فيديو

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

خضعت الفنانة هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وكانت الجلسة من كواليس أغنيتها الجديدة "جاية من المستقبل"، ظهرت مرتدية هوت شورت جمبسوت خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

رحمة أحمد

خضعت الفنانة رحمة أحمد فرج لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية إطلالة كاجوال أنيقة، وكانت الجلسة باللونين الأبيض والأسود خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آية سليم

خطفت الفنانة آية سليم أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير على موقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، وتضع تاتو على ذراعها الأيمن والأيسر.

ليلى علوي

وجهت النجمة ليلى علوي التهنئة للمخرجة إيناس الدغيدي بمناسبة زواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، بعد حضورها حفل زفافهما الذي أقيم أول أمس الجمعة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: ألف مبروك للعرسان إيناس وأحمد ربنا يتمملكم على خير، وتبقى حياتكم سعيدة وكريمة مليانة مودة ورحمه، وأنا بجد من كل قلبي بقولكم إني فرحانة بيكم جدًا، وفرحانة ليكم جدًا، ربنا يديم عليكم الفرحة والسعادة".

جومانا مراد

خضعت الفنانة جومانا مراد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت جومانا مرتدية فستان أخضر أنيق خطفت به الأنظار.