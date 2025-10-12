أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها على الهواء بعد الزفاف - فيديو

حرصت الإعلامية إنجي علي على حضور العرض الخاص لفيلم "أوسكار: عودة الماموث"، الذي يقام مساء اليوم السبت استعدادا لعرضه بالسينمات.

وهنأت إنجي علي أبطال وصناع الفبلم، وظهرت على الريد كاربت العرض الخاص مرتدية إطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب الحضور.

تدور أحداث فيلم "أوسكار: عودة الماموث"في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، عن عودة الماموث- الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة، حيث تتسارع الأحداث عبر شوارع المدينة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، مي القاضي، محمود عبد المغني، فكرة كريم هشام، تأليف حامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي.

اقرأ أيضا:

بعد حضور زفافهما.. دينا توجه رسالة لـ إيناس الدغيدي وزوجها

"عودة الدراما الثقيلة".."فنون مصر" تنافس في رمضان 2026 بـ "أولاد الراعي"